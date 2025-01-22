В Чувашии до 2030 года построят грузовой причал за 2,1 млрд рублей

В Чебоксарском округе Чувашии до 2030 года планируется построить грузовой причал. Объект построят на площади 10,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Сумма инвестиций в проект оценивается в 2,1 млрд руб. Об этом стало известно в ходе заседания Кабмина республики, которое провел глава региона Олег Николаев.

Грузовой причал планируют построить на реке Волга в селе Атлашево. Грузооборот объекта составит 1,5 млн тонн в год, с возможным размещением на открытых складах временного хранения.

По словам главы Чувашии, этот проект позволит расширить рынок сбыта, объем продаж, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а также снизить нагрузку на автомобильные дороги.

“Намерения инвесторов - создать 350 новых рабочих мест”, - отметил господин Николаев.

Также на причале намерены производить выгрузку и погрузку нерудного строительного материала и тарно-штучных грузов.

Летом 2024 года сообщалось что к 2027-му году в приволжских городах Чувашии Козловка и Мариинский Посад планируют построить два причала для всех типов судов.

Также летом 2024 года стало известно, что в Алексеевском районе республики планируют построить речной порт до 2030 года, инвестиции в этот проект составят 3 млрд рублей, а грузооборот объекта рассчитан на 5 млн. тонн в год.

Артём Дергунов