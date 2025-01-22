Новые выделенные полосы появятся на дорогах Ростова в 2025 году

На дорогах Ростова в 2025 году планируется открытие новых выделенных полос для общественного транспорта. Первой станет улица Малиновского, где крайние правые полосы в обоих направлениях будут отведены под автобусы на участке от улицы Стачки до Таганрогской. Общая длина «выделенки» превысит 11 км, следует из информации, содержащейся в опубликованном городскими властями проекте планирования пассажирских перевозок на 2025–2029 годы. Реализация этой части проекта обойдется городскому бюджету почти в 13 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме того, выделенные полосы появятся на проспекте Стачки. Они будут расположены от площади 5-го Донского Корпуса до пересечения с Малиновского, также в обоих направлениях. Эти участки планируют физически обособить, а их общая длина составит чуть более 12 км. На реализацию проекта потребуется 14,2 млн руб.

Дополнительные изменения затронут проспект Ленина. Здесь на участке от Ашхабадского до Сельскохозяйственного переулка появится выделенная полоса длиной 3,6 км. На этот проект заложено 4,2 млн руб.

В планах на 2025 год значится и обустройство выделенной полосы на проспекте Шолохова. Для этого на участке от Сборного переулка до Октябрьской площади планируют расширить дорогу на одну полосу, которую затем отдадут под автобусы. Этот проект будет стоить 577 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков