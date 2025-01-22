В станице Выселки благоустроят набережную в 2025 году

На берегу реки Журавки обновят участок между переулками Коммунаров и Вокзальной площадью около 5 тыс. кв. м. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, на набережной появятся прогулочные дорожки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, объекты малой архитектуры, новая система освещения, а также ограждение и парковочные места. На заключительном этапе высадят деревья, кустарники и сделают газоны.

Реконструкцию проводят по итогам Всероссийского голосования в 2024 году. Жители проголосовали за данную территорию для благоустройства.

Всего в 2025 году на Кубани планируют обустроить более 100 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные.

Нурий Бзасежев