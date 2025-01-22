Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти младенца в частной клинике Казани

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить ему о ходе расследования уголовного дела о смерти младенца в одной из казанских частных клиник. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ранее в СМИ сообщалось, что 20 января ребенку на приеме у остеопата стало плохо, после чего он скончался. Позже СК России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело, а прокуратура региона начала проверку случившегося.

Артём Дергунов