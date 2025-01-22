Главе СК РФ доложат о насилии над воспитанницей школы-интерната в Чувашии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о насилии над воспитанницей школы-интерната в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. https://t.me/sledcom_press/18527

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья применили насилие в отношении несовершеннолетней. В СУ СУ по Чувашии по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Чувашии Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования дела.

Диана Соловьёва