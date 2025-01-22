В Краснодарском крае строят 14 новых поликлиник

В 2025 году в Краснодарском крае продолжают строить 14 поликлиник. Работы ведут в том числе в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба администрации региона.

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Вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко отметил, что строительство ведется в активном темпе, с привлечением всех необходимых ресурсов. Также продолжается возведение краевого многопрофильного центра медицинской реабилитации в станице Динской и лечебного комплекса центральной районной больницы в станице Тбилисской.

Поликлиники будут оснащены кабинетами неотложной помощи, УЗИ, дневным стационаром, физиотерапевтическими и лечебно-диагностическими отделениями.

В 2024 году в крае построили 38 объектов здравоохранения, включая 10 офисов врачей общей практики, 21 фельдшерско-акушерский пункт и семь поликлиник.

Нурий Бзасежев