21 января на дорогах Казани в двух ДТП было ранено 2 человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано 2 ДТП, в которых два человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Один человек упал в общественном транспорте при резком торможении. В другом происшествии ранение было получено при столкновении с дорожным знаком.

Всего же за сутки поступило 178 сообщений о ДТП, из которых 34 были с материальным ущербом. Также было задержано 7 пьяных водителей и трое без водительских прав. 3 человека были доставлены в отделение полиции по подозрению в преступлениях.

Артём Дергунов