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Название пермского кинотеатра закреплено в названии госструктуры

Краевое учреждение «Региональный молодежный центр» изменило название. По данным «СПАРК-Интерфакс», в наименование учреждения добавлено название пермского кинотеатра — ГБУ «Региональный молодежный центр “Кристалл”». Запись в ЕГРЮЛ внесена 21 января.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ГБУ было создано в начале февраля 2023 года. Целями учреждения являются формирование эффективной молодежной политики, социализация и самореализация молодежи, формирование у нее устойчивой гражданско-нравственной позиции. В штате новой структуры работает 11 человек. Площадкой для размещения центра стал пермский кинотеатр «Кристалл». В 2023 году краевые власти выкупили его здание за 370 млн руб. у структур бывшего пермского кинопрокатчика Александра Флегинского. Помимо ГБУ «Кристалл» на площадке центра работает краевая «Пермская синематека».

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