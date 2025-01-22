Здание в Рабочем поселке отказались включать в перечень выявленных памятников

Краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия отказывается включать историческое здание «Дом горсовета» на ул. Уральской, 84, в Перми в перечень выявленных объектов культурного наследия. Проект приказа опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, инспекция исключит «Дом горсовета» из списка объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

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Четырехэтажное здание на ул. Уральской, 84, входит в единый комплекс с другими зданиями по ул. Уральской, 82 и 86. Как отмечается в сообществе «Живая история. Прогулки по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте», возведение трех «Домов горсовета» на ул. Уральской, 82, 82 и 86, началось в 1926 году. Дома были предназначены для мотовилихинских рабочих.

Сейчас, по данным 2ГИС, на первом этаже жилого дома по ул. Уральской, 84, находятся офисы компании «Стеклодом», оптово-розничной компании «Насосный ряд» и магазины. Другие два дома комплекса также заселены, на первых этажах располагаются офисы и магазины.