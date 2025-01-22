Запас продуктов для ликвидаторов ЧС в Анапе рассчитали на 5 дней

На складе в Анапе хранится достаточное количество продуктов и питьевой воды для обеспечения участников ликвидации ЧС на ближайшие пять дней. Запасы регулярно пополняются, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас в наличии есть более 30 тыс. литров питьевой воды, 1 тонна гречневой каши, сливочного масла и макарон, 800 кг сахара, 750 кг картофеля, 650 кг риса и других продуктов.

Ежедневно заявки на продукты поступают от пунктов питания во второй половине дня. Утром со склада отправляют партии для полевых кухонь в соответствии с поданными запросами.

Анна Гречко