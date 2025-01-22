В Челябинске троллейбус сбил пешехода насмерть

На северо-западе Челябинска троллейбус сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ГАИ города.

ДТП произошло около 8 часов утра 22 января на Комсомольском проспекте, рядом с пересечением с улицей Косарева. По предварительным данным, 51-летняя водитель троллейбуса №12 совершила наезд на горожанку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пешеход скончалась на месте.

На место происшествия прибыл начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев.