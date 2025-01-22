В Аргаяшском районе во время пожара в частном доме погибла пенсионерка

В Челябинской области ночью 22 января произошел пожар в частном секторе. В результате погибла 66-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Пожар случился в частном доме поселка Курманова Аргаяшского района. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. К приезду пожарных огонь полностью охватил жилье. После тушения спасатели нашли тело погибшей хозяйки дома.