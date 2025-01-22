Челябинцы в 2024 году на 26% активнее искали работу

В 2024 году соискатели в Челябинской области открыли и обновили на 26% больше резюме, чем за 2023 год. При этом компании разместили на 24% больше вакансий. Активность соискателей в прошлом году росла быстрее, чем спрос рекрутеров, что стало новым трендом на рынке труда, сообщает Hh.ru.

Самый большой интерес местные жители проявляли к трудоустройству в таких направлениях, как «Рабочий персонал» (21% от всех открытых и обновленных резюме в 2024 году), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%) и «Производство, сервисное обслуживание» (14%). Наиболее заметный приток потенциальных кадров зафиксирован в сферах «Автомобильный бизнес» (+58% резюме год к году), «Рабочий персонал» (+41%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+35%) и «Строительство, недвижимость» (+30%). Одновременно с этим у челябинцев снизился интерес к работе в профессиональных областях «Розничная торговля» (–16%) и «Страхование» (–4%).

Виталина Ярховска