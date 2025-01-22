Более 130 жителей Тюменской области за неделю заразились коронавирусом

В Тюменской области в течение прошлой неделе 134 человека заразились инфекцией COVID-19, при этом умерших от болезни зарегистрировано не было, сообщил портал «Объясняем.рф». Также 18 жителей было госпитализировано, а 202 человека выздоровели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспресс-тестирование на наличие антител от коронавируса

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Экспресс-тестирование на наличие антител от коронавируса

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего на территории Уральского Федерального округа (УрФО) с 13 по 19 января выздоровели 1120 жителей, выявлено 764 заболевших, госпитализировано 105 уральцев, скончались девять граждан — это были жители Челябинской и Свердловской областей. В целом по России количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей увеличилось на 4,9%.

Напомним, жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) стали чаще болеть коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 выросла до 11,4 случаев на 100 тыс. населения.

Ирина Пичурина