В Краснодаре 22 января прогнозируют туман и ветер

В Краснодаре в ближайшие сутки синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», утром местами по городу возможен туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Днем потеплеет до +6 °C, а ночью температура воздуха ночью опустится до +2°C. Порывы ветра не превысят 5 м/с.

По краю также ожидают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха по региону ночью опустится до -7 °C, а в южной половине днем прогнозируют до +11 °C. Ветер восточный до 9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Анна Гречко