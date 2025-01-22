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В Краснодаре 22 января прогнозируют туман и ветер

В Краснодаре в ближайшие сутки синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», утром местами по городу возможен туман.

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Днем потеплеет до +6 °C, а ночью температура воздуха ночью опустится до +2°C. Порывы ветра не превысят 5 м/с.

По краю также ожидают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха по региону ночью опустится до -7 °C, а в южной половине днем прогнозируют до +11 °C. Ветер восточный до 9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Анна Гречко

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