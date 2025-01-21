Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске пройдет акция «Блокадный хлеб»

В Новороссийске пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», напоминающая о трагических событиях блокады Ленинграда в 1941-1942 годах, сообщили в пресс-службе администрации города. Жители города получат символический кусочек хлеба весом 125 граммов, который выдавался жителям осажденного города для выживания.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Волонтеры расскажут участникам акции о значении блокадного хлеба. Раздача пройдет 27 января с 10:00 до 15:00 на различных площадках города, включая Южный рынок, автовокзал, торговый центр «Бон Пассаж» и другие.

Лия Пацан

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...