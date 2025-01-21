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Вторую очередь канализационного коллектора №20 в Краснодаре запустят в 2027 году

Вторую очередь главного канализационного коллектора №20 в Краснодаре планируют запустить в 2027 году. Глава города Евгений Наумов показ в своем Telegram-канале процесс микротоннелирования.

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

«Бурильную установку запускают в одном месте и направляют в нужную точку. Она движется под землей, оставляя за собой коллектор»,— пояснил мэр.

Бурильную машину запустили в конце сентября. За осень, по словам главы города, удалось проложить более 7 км трубопровода. Это на 2,3 км больше, чем планировали изначально. В 2025 году подрядчик планирует построить минимум 10 км коллектора и три насосные станции. Мэр пояснил, что коллектор возьмет на себя стоки всей северной части Краснодара.

Господин Наумов рассчитывает, что результаты превысят плановые цифры, учитывая набранные темпы. В стройке заняты больше 130 специалистов.

Татьяна Ручкина

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