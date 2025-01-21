Прокуратура через суд взыскала 2,6 млрд рублей с застройщиков в Сочи

Прокуратура Сочи провела проверку соблюдения градостроительного законодательства местными застройщиками. Установлено, что ряд компаний возводил многоквартирные дома без необходимых разрешений и учета потребностей жителей в объектах социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

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Застройщики не обеспечили новостройки учреждениями образования, здравоохранения и спорта, переложив обязанность на муниципалитет. Для возмещения расходов на создание социальной инфраструктуры прокуратура направила в суды исковые заявления.

По итогам рассмотрения исков в пользу Сочи взыскали более 2,6 млрд руб. Для обеспечения исполнения решений суда на имущество ответчиков наложен арест.

Анна Гречко