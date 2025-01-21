В порту Новороссийска в цитрусовых из трех стран выявили вредителей

С 13 по 19 января 2025 года специалисты Россельхознадзора обнаружили средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied.) в 20 партиях цитрусовых, поступивших через морской порт Новороссийска. Зараженные грузы включали 132,5 тонны из Турции, 305,1 тонны из Египта и 20,6 тонны из Израиля, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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Факт заражения подтвержден заключением экспертизы. В соответствии с регламентом Евразийского экономического союза, на партии зараженных цитрусовых были выданы предписания о проведении обеззараживания.

Средиземноморская плодовая муха — опасный карантинный вредитель, способный нанести ущерб сельскому хозяйству.

Анна Гречко