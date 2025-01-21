В Краснодаре осудили двух приезжих за организацию нарколаборатории

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу Андрея Будько и Владислава Вдовина, обвиняемых в создании нарколаборатории. Фигурантам предъявили обвинения по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 228.3 УК Р (хранение или перевозка прекурсоров психотропных веществ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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По данным следствия, двое приезжих организовали производство мефедрона в станице Черниговской Белореченского района. В октябре 2023 года подсудимые приобрели дом и наладили производство наркотиков, потратив на оборудование и химические вещества 1,7 млн руб.

С января по февраль 2024 года фигуранты изготовили почти 1 кг мефедрона (997,51 грамма) для дальнейшей продажи. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили лабораторию и прекратили ее деятельность.

Суд приговорил Владислава Вдовина к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Андрея Будько приостановлено в связи с заключением им контракта на службу в ВС РФ.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Анна Гречко