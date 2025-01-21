На улице Стартовой в Ростове-на-Дону спасли 11 человек на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ростовской области Фото: МЧС Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, в квартире девятиэтажного здания замкнуло электрическую гирлянду под натяжным потолком. Потолок загорелся. Пожарные эвакуировали девять жильцов дома и хозяев квартиры, где произошло возгорание.

Огонь охватил 15 кв. м. Его тушили 28 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники. О пострадавших или погибших не сообщалось.

Вячеслав Рыжков