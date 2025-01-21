Прокуратура требует закрыть челнинский хостел за нарушение безопасности

Челнинская прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть один из хостелов, где были нарушены правила пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Татарстан.

Хостел принадлежит индивидуальному предпринимателю и сдается в аренду по договору. После проведенной проверки ему было поручено устранения нарушения, но он проигнорировал поручение. Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть хостел.

Городской суд удовлетворил заявление, но предприниматель обжаловал это решение, сообщив что все нарушения устранены, однако повторная проверка показала, что нарушения были устранены частично.

После этого прокуратура подала новый иск с требованием запретить предпринимателю использовать нежилые помещения до тех пор, пока нарушения не будут устранены полностью. Суд эти требования удовлетворил полностью.

Артём Дергунов