Жительница Ростовской области украла у пенсионерки 11 млн рублей

В Белокалитвинском районе знакомая пенсионерки похитила у нее со счета 11 млн руб, сообщает ГУ МВД по Ростовской области. Полицейские уже задержали подозреваемую и возбудили против нее дело о краже (п. «б» ч. 4 статьи 158).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Согласно сообщению ведомства, задержанной оказалась 38-летняя местная жительница. При встрече с потерпевшей она предложила ей свою помощь в бытовых делах и пообещала за ней ухаживать. Пенсионерка согласилась, а также предоставила злоумышленнице доступ к банковскому приложению и картам.

На протяжении нескольких месяцев подозреваемая навещала пенсионерку, приносила ей продукты и оплачивала коммунальные услуги. Затем фигурантка предложила сделать ремонт в квартире потерпевшей, на что последняя согласилась. Затраченные на эти цели средства не озвучивались, товарные чеки об оплате также предоставлены не были.

Позже пенсионерка перевела на счет фигурантки более 100 тыс. руб. на покупку золотых украшений.

В результате в середине декабря 2024 года заявительница проверила свой банковский счет и обнаружила, что подозреваемой были осуществлены переводы на сумму более 11 млн руб. На похищенные деньги она успела приобрести квартиру, автомобиль и гараж.

Фигурантку отправили под домашний арест

Анастасия Казуков