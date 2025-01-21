В Ростовской области 15 работников культуры получат по 1 млн рублей

В рамках новой федеральной программы «Земский работник культуры» 15 специалистов в Ростовской области получат по 1 млн руб. в качестве компенсационной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2025 году в Ростовской области наряду с другими субъектами страны начнется реализация федеральной программы «Земский работник культуры». Она запущена по поручению президента по аналогии с действующими программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Регионы будут получать субсидии на единовременные компенсационные выплаты работникам культуры, переехавшим на работу в рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тыс. человек.

«Программа поможет решить проблему дефицита кадров», – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Ева Китаева