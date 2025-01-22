Бывший окружной атаман занялся арендой жилья

Бывший атаман Прикамского окружного казачьего общества Анатолий Заярный зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Данные об этом содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс». Среди видов деятельности ИП указана аренда и управление недвижимым имуществом, в том числе нежилым.

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Фото: kazak-wiki.ru Анатолий Заярный

Фото: kazak-wiki.ru

Анатолий Заярный был выбран атаманом Прикамского казачьего сообщества в ноябре 2015 года. Добровольно сложил полномочия в 2019 году. По данным «Ъ-Прикамье», он оставил пост по состоянию здоровья. Господин Заярный считается одним из ближайших соратников экс-директора АО «Газпром газораспределение Пермь» Николая Благова, работал в компании более десяти лет, был ее главным инженером.