Бывший окружной атаман занялся арендой жилья
Бывший атаман Прикамского окружного казачьего общества Анатолий Заярный зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Данные об этом содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс». Среди видов деятельности ИП указана аренда и управление недвижимым имуществом, в том числе нежилым.
Анатолий Заярный
Фото: kazak-wiki.ru
Анатолий Заярный был выбран атаманом Прикамского казачьего сообщества в ноябре 2015 года. Добровольно сложил полномочия в 2019 году. По данным «Ъ-Прикамье», он оставил пост по состоянию здоровья. Господин Заярный считается одним из ближайших соратников экс-директора АО «Газпром газораспределение Пермь» Николая Благова, работал в компании более десяти лет, был ее главным инженером.