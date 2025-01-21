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Жителя Евпатории задержали при получении 50 млн рублей за мошенничество

Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, задержанный обещал своему знакомому — владельцу спортклуба помочь избежать проверок и якобы уголовной ответственности за предполагаемые правонарушения. За свои услуги он запросил 50 млн руб.

Во время получения средств подозреваемого задержали. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко

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