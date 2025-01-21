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В порту Азов возобновили строительство зернового терминала

Возобновлено строительство терминала для экспортной отгрузки зерна и сыпучих грузов в морском порту Азов. Реализацию проекта начала компания «Азовский морской терминал», передает «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора — министра транспорта региона Алену Беликову.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Госпожа Беликова уточнила, что завершается реализация первого этапа проекта. Уже построен один причал, ведется процесс получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Стоимость проекта составила порядка 3,3 млрд руб. Запланирована реализация многопрофильного перевалочного комплекса пропускной способностью от 1,5 млн тонн в год. В будущем показатель могут увеличить до 2 млн тонн. Также в рамках реализации проекта планируется увеличение глубины причалов до 4,5 м.

Проект планируют реализовать в три этапа. В первую очередь построят

зерновой перевалочный комплекс мощностью 250 тыс. тонн. Затем возведут перевалочный комплекс мощностью 750 тыс. с увеличением до 1,2 млн тонн. На финальном этапе реализуют «сухой терминал» зернохранилища емкостью 50 тыс. тонн и силосного хранилища на 100 тыс. тонн. К реализации второго этапа проекта пока не приступали.

Вячеслав Рыжков

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