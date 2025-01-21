Житель Йошкар-Олы получил 2,5 года за нападение на девушку с ножом

24-летний житель Йошкар-Олы осужден на 2,5 года за причинение тяжкого вреда здоровью своей девушки с применением ножа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

Суд установил, что инцидент произошел в ночь с 5 на 6 октября 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина во время ссоры из ревности нанес своей девушке два удара складным ножом - в бедро и живот. В результате нападения потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Несмотря на то, что подсудимый признал вину лишь частично, его причастность к преступлению была доказана в суде.

По решению суда мужчина проведет следующие 2,5 года в исправительной колонии общего режима.

Анар Зейналов