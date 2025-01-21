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В Марий Эл мошенники убедили женщину перевести заемные 145 тысяч рублей

56-летняя жительница Волжска стала жертвой мошенников, которые под видом сотрудников энергокомпании похитили у нее более 145 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

В Марий Эл мошенники убедили женщину перевести заемные 145 тысяч рублей

В Марий Эл мошенники убедили женщину перевести заемные 145 тысяч рублей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Марий Эл мошенники убедили женщину перевести заемные 145 тысяч рублей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками «Энергосбыта». Они предложили заменить электросчетчик и оформить льготы на оплату электроэнергии, для чего попросили продиктовать код из СМС. Получив доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», злоумышленники снова перезвонили и заявили, что на нее якобы пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это, они убедили потерпевшую взять займ на сумму более 145 тысяч рублей и перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

По факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе МВД уточнили, что с начала года в Республике Марий Эл зарегистрировано более 50 случаев взлома аккаунтов граждан на портале «Госуслуги».

Анар Зейналов

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