Житель Ростова убил знакомого и спрятал тело в сливную яму

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

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По данным следствия, 18 января во время ссоры на улице Тутовая, обвиняемый нанес несколько ножевых ранений своему знакомому, от которых тот скончался. Для сокрытия преступления он спрятал тело жертвы в сливную яму.

Злоумышленника задержали, и следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Тат Гаспарян