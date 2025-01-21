В Ростовской области назвали главных фальсификаторов молочной продукции

Во время рабочей встречи с врио губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем руководитель Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Владислав Шичанин назвал главных фальсификаторов молочной продукции региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Основными фальсификаторами молочной продукции на территории области являлись: ООО «МЗ Богатырский край», ИП А. А. Касьяновой, ИП М. М. Силкина, ИП А. В. Шейкина, ИП В. А. Звонарева, ИП П. А. Лесового, ООО «Либертас», ООО «Метрополь» и ООО «Олимп».

В отношении фальсификаторов возбуждено 22 дела об административных правонарушениях. Кроме того, признаны недействительными 207 декларации о соответствии молочной продукции.

После принятых мер ИП А. А. Касьянова, ИП М. М. Силкин, ООО «Либертас» и ООО «Метрополь» прекратили свою деятельность по производству молочной продукции.

Ева Китаева