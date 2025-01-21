Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области назвали главных фальсификаторов молочной продукции

Во время рабочей встречи с врио губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем руководитель Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Владислав Шичанин назвал главных фальсификаторов молочной продукции региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Основными фальсификаторами молочной продукции на территории области являлись: ООО «МЗ Богатырский край», ИП А. А. Касьяновой, ИП М. М. Силкина, ИП А. В. Шейкина, ИП В. А. Звонарева, ИП П. А. Лесового, ООО «Либертас», ООО «Метрополь» и ООО «Олимп».

В отношении фальсификаторов возбуждено 22 дела об административных правонарушениях. Кроме того, признаны недействительными 207 декларации о соответствии молочной продукции.

После принятых мер ИП А. А. Касьянова, ИП М. М. Силкин, ООО «Либертас» и ООО «Метрополь» прекратили свою деятельность по производству молочной продукции.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...