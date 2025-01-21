Водитель внедорожника погиб в ночном ДТП на Сухумском шоссе

В ночь на 21 января на Сухумском шоссе в Новороссийске произошло ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Авария произошла около 02:55. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От удара 65-летний мужчина оказался заблокирован в салоне автомобиля.

Начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров уточнил в своем Telegram-канале, что специалисты при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его медикам. Однако, несмотря на усилия врачей, водитель скончался от полученных травм.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Анна Гречко