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Водитель внедорожника погиб в ночном ДТП на Сухумском шоссе

В ночь на 21 января на Сухумском шоссе в Новороссийске произошло ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Авария произошла около 02:55. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От удара 65-летний мужчина оказался заблокирован в салоне автомобиля.

Начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров уточнил в своем Telegram-канале, что специалисты при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его медикам. Однако, несмотря на усилия врачей, водитель скончался от полученных травм.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Анна Гречко

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