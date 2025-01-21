Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии после аномально теплой погоды прогнозируются морозы до -33°

После аномально теплой погоды в декабре и январе с температурой на 5-9° выше нормы в Башкирии ожидается резкое похолодание воздуха. Как сообщила пресс-служба Башгидрометеоцентра, на этой неделе в регионе прогнозируют резкие перепады температуры и морозы.

«В тылу очередного североатлантического циклона, который нырнет на материк, ожидается интенсивный заток холода с арктического бассейна. Если 21 января температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах -7,-12°, то  ночью и днем 22 января понизится  до  -16,-21°, ночью при прояснениях до -26°»,— сообщается в пресс-релизе.

Самой морозной будет ночь 23 января, когда температура снизится до -23,-28°, при прояснениях до -33°. Днем ожидается -12,-17°. В конце недели температура воздуха повысится до значений выше нормы на 1-2°.

В ночь на среду прогнозируется непогода: на востоке республики сильный снег, местами метель при сильном порывистом ветре до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица, ухудшение видимости.

Наталья Балыкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...