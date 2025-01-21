В Башкирии после аномально теплой погоды прогнозируются морозы до -33°

После аномально теплой погоды в декабре и январе с температурой на 5-9° выше нормы в Башкирии ожидается резкое похолодание воздуха. Как сообщила пресс-служба Башгидрометеоцентра, на этой неделе в регионе прогнозируют резкие перепады температуры и морозы.

«В тылу очередного североатлантического циклона, который нырнет на материк, ожидается интенсивный заток холода с арктического бассейна. Если 21 января температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах -7,-12°, то ночью и днем 22 января понизится до -16,-21°, ночью при прояснениях до -26°»,— сообщается в пресс-релизе.

Самой морозной будет ночь 23 января, когда температура снизится до -23,-28°, при прояснениях до -33°. Днем ожидается -12,-17°. В конце недели температура воздуха повысится до значений выше нормы на 1-2°.

В ночь на среду прогнозируется непогода: на востоке республики сильный снег, местами метель при сильном порывистом ветре до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица, ухудшение видимости.

Наталья Балыкова