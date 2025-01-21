Детский сад на улице Эгейской в Краснодаре готов на 22%

В Краснодаре продолжается строительство двухэтажного детского сада на 280 мест по ул. Эгейской. Готовность объекта составляет 22%. Завершить работы и ввести учреждение в эксплуатацию планируют в 2025 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас на строительной площадке ведутся армирование и бетонирование стен второго этажа, гидроизоляция цокольного этажа, а также прокладка теплотрассы.

Общая площадь здания превышает 7,5 тыс. кв. метров. В учреждении будет 14 групп: две для детей раннего возраста и 12 — для дошкольников. В каждой группе предусмотрены раздевалка, спальня, буфет, игровая комната и санузел.

Кроме того, в детском саду оборудуют пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, а также методические кабинеты. На прилегающей территории обустроят прогулочные зоны.

Нурий Бзасежев