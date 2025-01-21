Башкирия получила более 267 млн рублей на развитие туризма в 2025 году

Финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Башкирии в этом году составит 272,8 млн руб., в числе которых 267,4 млн руб., выделенные из федерального бюджета, 5,4 млн руб. — из республиканского, сообщает пресс-служба правительства региона. Такое же финансирование запланировано на 2026–2027 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С 2025 года в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в республике реализуют региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Средства из федерального бюджета пойдут на развитие туристской инфраструктуры, проведение событийных мероприятий, обустройство туристских центров городов. Гранты смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса региона, если они привлекут собственные инвестиции.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2024 году на поддержку развития туризма было выделено 948,3 млн руб., 530,4 млн руб. из которых — по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На реализацию проекта «Башкирское долголетие. Туризм» в 2024 году в республиканском бюджете было предусмотрено 48 млн руб.

Майя Иванова