Сегодня в Татарстане до —12 °C, ожидается гололедица и ветер до 21 м/с

21 января в Татарстане прогнозируется температура до —7...—12 °C. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Погода в республике сформировалась под влиянием тыловой части циклона с северо-западными воздушными потоками. На территории Татарстана в отдельных районах прогнозируется небольшой снег, местами метель с ухудшением видимости до 1–2 км. Ветер будет сильный северо-западный с порывами 16–21 м/с.

22 января температура воздуха продолжит понижаться. Ночью и утром ожидается от —14 до —19 °C, при прояснениях до —23 °C. Дневная температура составит —12...—17 °C.

Диана Соловьёва