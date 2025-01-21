Пять человек попали в больницу после ночного пожара в Адмиралтейском районе

Огонь тушили в ночь на 21 января в квартире на проспекте Римского-Корсакова. В результате происшествия в медучреждение попали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели получили вызов по пожару в 23:40. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, пламя распространилось на площади десять кв. метров.

Из здания вывели девять человек, включая двух детей. Среди пострадавших оказались двое мужчин, женщина и двое несовершеннолетних. Их госпитализировали.

На месте работали 15 пожарных. На ликвидацию возгорания у них ушло 34 минуты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за пожара на проспекте Стачек эвакуировали двенадцать человек, есть пострадавший.

Татьяна Титаева