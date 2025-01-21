В Краснодаре 21 января прогнозируют потепление до +9 градусов

В Краснодаре 21 января прогнозируют переменную облачность без осадков. По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха днем достигнет +9 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Ожидается западный ветер, который к полудню сменится восточным, с порывами до 9 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

В крае также будет переменная облачность. Осадков не прогнозируют, местами возможны туман и гололед в ночное и утреннее время. Ветер на большей части территории будет до 9 м/с, а на Черноморском побережье — 11 м/с.

Температура воздуха в юго-восточных предгорьях ночью опустится до -7 градусов, днем ожидается до +9 градусов, а местами в южной части региона до +11 градусов. В горах ночью похолодает до -10 градусов, днем воздух прогреется до +2 градусов. На Черноморском побережье температура ночью составит до +1 градуса, а днем — до +10 градусов.

Нурий Бзасежев