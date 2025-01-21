Аэропорт Казани возобновил работу

Сегодня в 7:30 в аэропорту Казани сняли ограничения на работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.

Время закрытия казанского аэропорта не уточняется. По данным онлайн-табло, на вылет из Казани задержаны три самолета, направляющиеся в Москву, а также рейсы в Санкт-Петербург, Усинск и Калининград. В столицу Татарстана перенесли два авиарейса из Москвы, рейсы из Омска, Кемерово, Душанбе, Иркутска и Усинска.

20 января аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли на фоне опасности атаки беспилотниками.

Диана Соловьёва