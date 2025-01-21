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В Первомайском районе Ростова сгорели два автомобиля

Вечером, 20 января, в Первомайском районе Ростова загорелись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Автомобили вспыхнули на на ул. Вятской, 114. Пожарные потушили возгорание в 22:13 на площади восемь кв м.

В тушении были задействованы десять сотрудников МЧС и две единицы техники.

Предварительная причина возникновения пожара не уточняется в сообщении.

Ранее спасатели потушили пожар на рядом с торговым центром «Талер», на ул. Зорге, 33. Там загорелся мусор на открытой площадке. Огонь охватил пять кв. м.

Анастасия Казуков

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