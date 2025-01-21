Топ самых востребованных специалистов в Челябинской области возглавили продавцы

В 2024 году в Челябинской области для продавцов-консультантов и кассиров было открыто 20,5 тыс. вакансий. По количеству предложений о работе эта специальность возглавила топ самых востребованных в регионе, сообщает Hh.ru.

Чуть меньше вакансий разместили компании для менеджеров по продажам и по работе с клиентами (18,7 тыс. предложений) и для водителей (13,9 тыс.).

Также в топ-10 востребованных вакансий в регионе вошли: разнорабочие (10,4 тыс.), операторы call-центров (8,9 тыс.), повара, пекари, кондитеры (7,2 тыс.), слесари, сантехники (7,1 тыс.), курьеры (6,9 тыс.), бухгалтеры (6,1 тыс.), упаковщики, комплектовщики (5,6 тыс.).

Что касается специалистов, в которых реже всего нуждались в области, это бортпроводники, гейм-дизайнеры, дата-сайентисты и комплаенс-менеджеры. Для них за весь год открыли суммарно менее 50 предложений о работе.

Виталина Ярховска