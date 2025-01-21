В двух районах Ростовской области сбили 12 украинских БПЛА

Силы ПВО в ночь на 21 января уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Беспилотники были сбиты в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительным данным оперативных служб, жертв среди населения нет. Последствия на земле уточняются.

Напомним, в ночь на 10 января силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА над Мясниковским районом. Всего было сбито 16 беспилотников. В результате произошел пожар на промпредприятии в селе Крым. В хуторе Крюков летательные аппараты повредили семь домовладений и школу.

Анастасия Казуков