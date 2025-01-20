В Успенском районе Кубани благоустроят общественное пространство

В селе Коноково Успенского района Кубани в 2025 году благоустроят территорию возле дома культуры. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь благоустраиваемого участка составит около 1 га. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника, планируется обустройство пешеходных дорожек, уличного освещения, универсальной спортивной площадки, парковочных мест и малых архитектурных форм. На территории также проведут дополнительное озеленение.

Всего в 2025 году в рамках нацпроекта на Кубани обновят более 100 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные.

Нурий Бзасежев