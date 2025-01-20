Жителя Староминского района Кубани оштрафовали за жестокое обращение с тигром

Жителя Староминского района, который бил тигра лопатой, привлекли к административной ответственности за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Сотрудники ведомства, Южного межрегионального управления Росприроднадзора, а также полицейские провели проверку. Они нашли на территории частного дома в хозяйственной постройке в станице Староминской тигра, который был на цепи без необходимых условий его содержания.

Житель оказал неповиновение требованиям полицейских. Он вывел животное на поводке за территорию дома и пытался бежать. На неоднократные требования остановиться не реагировал, пытался скрыться через огороды соседних земельных участков. При этом мужчина бил тигра черенком лопаты, заставляя животное идти быстрей.

Факт нанесения ударов тигру подтвержден свидетельскими показаниями. Согласно акту исследования механических повреждений, животному причинен вред здоровью средней тяжести.

В отношении гражданина прокуратура района завела дело по ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных), которое рассмотрело Южное межрегиональное управление Росприроднадзора и назначило ему 5 тыс. руб. штрафа. Кроме того, жителя Староминской оштрафовали на 2,5 тыс. руб. по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение).

Тигра конфисковали. Его отправили в АНО «Хоспис для крупных кошек "Дом Тигра"» в Ленинградской области, владельцами которого являются бывшие сотрудники цирка и известные блогеры Дмитрий Ким и Яна Олейник.

Татьяна Ручкина