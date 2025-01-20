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Защита супруги бывшего мэра Сочи обжаловала продление домашнего ареста

В Мещанский районный суд от адвоката супруги бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янины Копайгородской, обвиняемой в особо крупной растрате, поступила апелляционная жалоба на продление меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Срок домашнего ареста Янины Копайгородской был продлен 9 января до 17 февраля. Ее супруг находится в СИЗО.

Как считает следствие, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через свою супругу, которая стала посредником, получил от предпринимателя сопряженную с вымогательством взятку в виде оказания услуг имущественного характера более чем на 43 млн руб. За это чиновник должен был создать благоприятные условия для развития бизнеса коммерсанта и оказывать ему общее покровительство.

В следственном департаменте МВД России также расследуют уголовное дело о хищении принадлежавших Сочи земельных участков. Обвинения бывшему мэру и его супруге пока не предъявлены.

Татьяна Ручкина

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