В Краснодаре откроется выставка, приуроченная к 80-летию Победы
С 22 января по 16 марта в Краснодаре в Историческом парке «Россия — моя история» пройдет мультимедийная выставка «Кубань. Путь к Победе». Экспозиция, приуроченная к 80-летию Победы, будет посвящена событиям битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
На выставке будут представлены архивные материалы, фотографии, модели военной техники в масштабе 1:43, а также кинохроника. Как отметил главный специалист парка Георгий Уманцев, битва за Краснодарский край стала решающей в битве за Кавказ, оказав значительное влияние на ход всей войны.
Мультимедийный проект «Кубань. Путь к Победе» был создан сотрудниками Исторического парка «Россия — моя история».