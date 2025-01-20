В Краснодаре откроется выставка, приуроченная к 80-летию Победы

С 22 января по 16 марта в Краснодаре в Историческом парке «Россия — моя история» пройдет мультимедийная выставка «Кубань. Путь к Победе». Экспозиция, приуроченная к 80-летию Победы, будет посвящена событиям битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На выставке будут представлены архивные материалы, фотографии, модели военной техники в масштабе 1:43, а также кинохроника. Как отметил главный специалист парка Георгий Уманцев, битва за Краснодарский край стала решающей в битве за Кавказ, оказав значительное влияние на ход всей войны.

Мультимедийный проект «Кубань. Путь к Победе» был создан сотрудниками Исторического парка «Россия — моя история».

Анна Гречко