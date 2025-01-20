В Новороссийске объединили волонтерский штаб, мойку и центр передержки птиц

С момента открытия волонтерского центра мойки птиц в Новороссийске удалось спасти 111 пострадавших от мазута пернатых. Об этом в своем Telegram-канале сообщила замглавы города-героя Екатерина Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

После очистки птицы находятся под постоянным наблюдением ветеринаров и волонтеров, затем их направляют на реабилитацию. Этапы помощи теперь сосредоточены в одном месте: штаб, мойка и передержка птиц находятся по адресу ул. Малоземельская, 11Б.

На месте можно получить инвентарь, привезти гуманитарную помощь или птицу для спасения. Волонтеры просят отлавливать только обессиленных особей, которые не могут сопротивляться.

Кроме того, для связи с добровольцами запустили номер: +7 (953) 07-96-002.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии в море попали нефтепродукты. К откачке мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» приступили 17 января.

Нурий Бзасежев