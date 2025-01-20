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Глава СКР потребовал доклад по делу об угрозах школьника расстрелом на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Андрею Маслову доложить о ходе проверки информации об угрозах школьника расстрелять сверстников в Выселковском районе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Информация об инциденте распространилась в соцсетях. Ученик одной из школ в станице Выселки записал видеоролик, на котором угрожал расстрелять сверстников. Кроме того, старшеклассник заявил о намерении взорвать здание учреждения.

Следственными органами уже проводится процессуальная проверка по данному факту. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко

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