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Пострадавшего в ДТП с трамваем велосипедиста доставили в больницу Челябинска

В результате аварии с участием трамвая на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской травмы получил несовершеннолетний велосипедист. Его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также пострадал второй подросток, который шел рядом, заявили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 62-летняя водитель трамвая допустила наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием трамвая. Также проверку проводит региональное управление СКР.

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