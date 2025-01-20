В Екатеринбурге в новогодние каникулы средний чек на такси снизился на 5%

В Екатеринбурге средний чек на такси в новогодний период уменьшился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 5% и составил 421 руб., сообщили в пресс-службе «Яндекс Такси». При этом обычно, по данным платформы, в новогодний период цены на такси показывают наибольшие темпы роста. За новогодний период 2024-2025 темпы роста цен оказались наиболее низкими за последние четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В компании связали снижение цен с теплой погодой, из-за которой пользователи сервиса предпочитают ходить пешком, а на дорогах нет пробок, что позволяет выполнить больше заказов за одно и то же время. Так, скорость выполнения поездки в среднем выросла по регионам на 3-9%, тогда как обычно она сезонно падает.

При этом в среднем по России цены на такси выросли на 8% по сравнению с периодом прошлого года. Средний чек по стране составил 427 руб.

Анна Капустина